Nuova ondata di gelo in Sardegna per domani e lunedì. La Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta per neve e ghiaccio valido dalle 12 di domani, 5 dicembre, fino alla stessa ora di lunedì. La gelata è determinata, si legge nel bollettino, dal fatto che “una grande saccatura si estende dall’artico al Nord Africa, interessando l’intera Europa. L’ondulazione più occidentale della struttura stasera inizierà a elongarsi verso meridione, veicolando sulla Sardegna aria fredda e satura di umidità”,

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it