Lunedì 6 dicembre scatta il Super Green Pass. Non sarà necessario scaricare nuovamente il Green pass rafforzato: il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi, e verrà aggiornata la App ‘Verifica C19’ per i controlli.

Da lunedì però si ridurranno gli spazi per gli oltre sei milioni di italiani non vaccinati: scatta la nuova stretta e anche per prendere i mezzi pubblici sarà necessario avere almeno il Green pass “base”, che si ottiene con il solo tampone. Con il test negativo si potrà continuare ad andare a lavoro, in palestra, pernottare in albergo e poco altro. Non ci si potrà sedere al tavolo al bar, andare al ristorante al chiuso o a teatro. Il mancato rispetto delle regole comporta una multa da 400 a mille euro.

Mentre il virus riprende forza e a fare paura, mentre la stretta del Green Pass si fa più stringente, la protesta dei contrari sembra sgonfiarsi. Sabato in piazza Gramsci, nuovo spazio cittadino messo a disposizione dalla Prefettura, è sembrato che la protesta anti vaccini abbia perso molti adepti e stia gradualmente scemando. Poco più di cinquanta persone, cioè un terzo rispetto ad appena due settimane fa. E tre piccoli bus delle forze dell’ordine, in pratica una divisa ogni due attivisti.

“Noi rifiutiamo il Green pass e il Super Green pass e diciamo no a questa psico-dittatura mondiale”, ha ribadito Walter Erriu, uno dei leader dei no-vax cagliaritani. Ma dopo settimane di dura contestazione la forza del suo movimento sembra perdere fiato.

