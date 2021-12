Due miliardi di euro per potenziare le infrastrutture idriche e i sistemi di approvvigionamento, 630 milioni per migliorare i collegamenti delle Zone economiche speciali (Zes) e favorirne lo sviluppo, 600 milioni per realizzare delle piste ciclabili urbane e turistiche.

È quanto prevedono gli schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il MIMS, Enrico Giovannini, che hanno ricevuto l’intesa della Conferenza Unificata.

Di queste risorse, quante andranno alla Sardegna?

Appena dieci (10) milioni, a fronte dei 136 della Campania e dei 118 della Sicilia. Perché?

