Un trentenne pregiudicato di Cagliari è stato arrestato ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana per un peso complessivo lordo di 1 chilo e 241,86 grammi.

Durante le indagini gli agenti hanno appreso che il giovane era dedito ad attività di spaccio all’interno della propria abitazione di Pirri; dopo un servizio di osservazione, gli operatori sono riusciti con uno stratagemma a fare irruzione nell’appartamento dove hanno trovato lo stupefacente nascosto in un armadio della camera da letto. I poliziotti sono entrati nell’abitazione fingendosi tecnici del gas. È stata denunciata in stato di libertà anche la madre del trentenne per concorso nelle attività di spaccio.

