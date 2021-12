Il giornalista cagliaritano Luca Telese vince il Premio Alziator 2021, arrivato alla sua quindicesima edizione, con il libro “Cuori Campioni” (Solferino) in cui racconta il fortunato scudetto conquistato dai rossoblù nel 1970.

Dal 2020, poi, il prestigioso premio, diretto da Maurizio Porcelli, ha istituito la sezione per il Miglior Libro su Cagliari, un modo per mettere in risalto la città a livello nazionale e stimolare scrittori, anche non sardi, a visitare il capoluogo sardo e scriverne delle storie.

