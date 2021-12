Al termine della partita Cagliari-Torino, finita in pareggio (1-1) all’Unipol Domus, l’allenatore del team rossoblù Walter Mazzarri ha commentato il possibile ingresso in Nazionale dell’attaccante Joao Pedro, autore del gol in rovesciata, che ha meritato i fitti applausi dei tifosi.

“È un giocatore completo – ha detto Mazzarri -, un leader, può fare tutto dal centravanti all’uomo di manovra. Non so che scelte abbia fatto da giovane, ma poteva stare nelle squadre di vertice. Italia? Sono convinto che Mancini lo possa chiamare perché ha tecnica, sa giocare in profondità, di spalle, sa manovrare l’azione offensiva e segnare di testa. Per come gioca la Nazionale credo che sarebbe perfetto”.

