Domenica 5 dicembre a Palazzo Doglio si è svolto l’Open Day Wedding Destination, manifestazione promozionale dell’assessorato ai Servizi demografici, per divulgare e far conoscere i suggestivi luoghi cittadini dove possono essere celebrati matrimoni e unioni civili. Attualmente il Comune di Cagliari vanta vari siti di interesse e valenza storico artistica e paesaggistica, il cui numero negli anni è stato via via incrementato, così da soddisfare tutte le esigenze.

Gli sposi dunque potranno celebrare il proprio matrimonio nel Castello di San Michele, ai Giardini pubblici presso la Galleria comunale d’arte, al Ghetto, al Bastione di Saint Remy, nell’Antico Palazzo di Città, nel Lazzaretto di S.Elia, al Parco dell’ex vetreria di Pirri e in 11 aree presso la spiaggia del Poetto. Inoltre altri nuovi siti privati saranno a presto disponibili.

Nell’occasione, nell’elegante Corte del Palazzo Doglio, allestita con decorazioni floreali e arredi consoni, unitamente a modelli in abiti nuziali che simulavano cerimonie nuziali, sono stati presentati i siti attraverso immagini fotografiche, video illustrativi e video in realtà virtuale, a disposizione di tutti coloro che volevano visionare, seppure virtualmente, i luoghi dove celebrare le proprie nozze o unioni civili.

L’assessore ai Servizi demografici Rita Dedola e degli altri amministratori hanno partecipato all’evento.

Notevole l’afflusso di pubblico che ha manifestato gradimento, entusiasmo ed interesse, soprattutto da parte delle giovani coppie che hanno colto l’occasione per ottenere tutte le informazioni per poter usufruire di tali spazi.

La manifestazione è stata curata dalla Venus Dea.

