Fanno discutere sul web le luci di Natale a Cagliari. In molti si lamentano della scarsezza delle luminarie, sistemate molto spesso in una città dove in questo periodo l’illuminazione è pessima e tante strade continuano a rimanere al buio durante la notte.

Un esempio sono le luminarie montate nel quartiere di Is Mirrionis: molto povere, lamentano gli abitanti che da qualche anno stanno cercando di rendere il quartiere cagliaritano più ospitale. “Potevano interpellarci, ci saremmo autotassati per avere le luminarie più decenti e decorose per la nostra via”, scrivono rammaricati i negozianti della zona.

Ma quel che preoccupa parecchi cagliaritani, a quanto pare, sono alcuni episodi che si sarebbero verificati in città dove alcuni animali sarebbero stati folgorati dalle scariche di elettricità. Non è chiaro se si tratti dei lampioni dove scarica la messa a terra delle luminarie natalizie o se l’inconveniente sia dovuto alla pioggia.

“Fate attenzione quando portate a passeggio i vostri amici a 4 zampe – si legge nella pagina FB Parliamo di Cagliari -. Molti lampioni con queste forti piogge stanno scaricando elettricità a terra. Si stanno verificando sempre più casi di poveri cani che per la scossa troppo forte hanno perso la vita. Questo lampione in piazza Gramsci ne è l’esempio. Ho chiamato i Vigili del fuoco qualche giorno fa dopo le urla dei cani che vi passavano a fianco. Sono intervenuti a mettere in sicurezza, ma oggi nuovamente il lampione dà le stesse scariche di elettricità”.

