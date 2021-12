Domenica 12 dicembre alle ore 17, nella sala conferenze del centro comunale Il Ghetto, a Cagliari, sarà presentato “Il futuro è già qui”, il dodicesimo Atlante dell’infanzia di Save the Children. L’appuntamento si inserisce nel programma del LEI Festival curato dalla Compagnia B, Atlante dell’Infanzia 2021 con la direzione artistica di Alice Capitanio. L’importante dossier sarà illustrato da Antonella Inverno, responsabile delle politiche per l’infanzia e l’adolescienza per il programma ITA-Eu di Save the Children Italia, in conversazione con l’educatore, divulgatore pedagogico Lorenzo Braina e Orsola Apice, Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana di Cagliari.

Attraverso le sue mappe, l’Atlante si propone di raccontare il mondo composito in cui vivono i bambini nel nostro Paese: applica a loro ciò che generalmente viene utilizzato per rappresentare ed analizzare i dati fisici, geologici, ambientali; scova il senso nascosto dietro ai numeri; permette ai dati di dialogare con la realtà quotidiana dei minorenni e di chi vive e lavora al loro fianco nei territori più deprivati del Paese. Un domani incerto, pieno di rischi più che di opportunità, quello che vedono purtroppo i nostri ragazzi e che noi abbiamo cercato di esplorare. Un futuro compromesso da un lato dalle crisi – economica, educativa, climatica – interconnesse al deflagrare della pandemia mondiale, e dall’altro dalla miopia della politica che non ha investito a sufficienza sul bene più prezioso del nostro Paese: l’infanzia.

Antonella Inverno è una giurista italiana, specializzata in tutela internazionale dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Si è occupata di lotta allo sfruttamento minorile, contrasto della povertà e della povertà educativa, migrazioni. È responsabile delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza per il programma ITA-Eu di Save the Children Italia.

Lorenzo Braina formatore e divulgatore pedagogico, è uno dei punti di riferimento nell’organizzazione di percorsi formativi incentrati sull’incontro e sull’ascolto dei bambini. Oltre a svolgere attività formative, è autore di utili e interessanti libri rivolti, da un lato, ai professionisti e agli operatori che lavorano con i minori, quali pedagogisti, psicologi, educatori, assistenti sociali, pediatri, insegnanti; dall’altro, a tutti i genitori consapevoli che cercano di strumenti concreti per affrontare la sfida dell’essere genitori.

