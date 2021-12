Questa mattina, giovedì 9 dicembre, dall’aeroporto di Fiumicino il bronzo olimpico a Tokyo 2020 nonché neo Cavaliere della Repubblica, Stefano Oppo, che avevamo sentito l’estate scorsa per raccontarci l’esperienza in Giappone, è partito insieme ad alcuni atleti olimpici dell’Italia Team alla volta di Dubai per partecipare ad una serie di attività e incontri organizzati all’interno della splendida cornice dell’Expo 2021.

Durante i tre giorni di permanenza a Dubai, oltre a visitare i diversi padiglioni, Stefano Oppo insieme a Manfredi Rizza – medaglia d’argento nella canoa – e Maria Centracchio – bronzo olimpico nel judo – parteciperà a delle attività a tema sport promosse dal Coni e rivolte principalmente a bambini e ragazzi di età compresa fra i 5 e i 14 anni. In questo modo i partecipanti avranno l’occasione di incontrare e divertirsi insieme alle medaglie olimpiche, avvicinandosi al mondo sportivo.

Venerdì 10 dicembre alle 13 (orario italiano) nell’anfiteatro del Padiglione Italia si terrà poi un incontro dal titolo “Italian Dialogues with the Italian Team Medalists”, dedicato proprio a raccontare l’esperienza e le emozioni a cinque cerchi vissute la scorsa estate a Tokyo. Al suo ritorno, domenica 12 dicembre 2021, Stefano Oppo ritornerà a Sabaudia per prendere parte all’ultimo raduno nazionale della Federazione Italiana Canottaggio previsto per questo 2021.

