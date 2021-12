“Stasera parla la musica, ma se c’è qualcuno a cui dedicare questa serata è Patrick Zaky, liberato ieri dopo 22 mesi di carcere. Abbiamo vinto una battaglia, quella per la libertà fisica. Resta quella per la libertà di pensiero, di opinione, per quello spirito critico che è il sale della democrazia”.

Francesco Mola, Rettore di UniCa, ha aperto così ieri sera il concerto conclusivo delle celebrazioni per i 400 anni dell’Ateneo.

