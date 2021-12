Un provvedimento transitorio che consenta agli studenti della scuola dell’obbligo di poter utilizzare gli scuolabus e i mezzi esclusivamente dedicati al trasporto scolastico anche in assenza di green pass di base, obbligatorio dal 6 dicembre per gli scolari a partire dai 12 anni.

Lo chiede un’interpellanza in Consiglio Regionale presentata da Rossella Pinna e dall’intero gruppo consiliare del PD. Si tratta di un paradosso – spiega l’onorevole Pinna -in quanto per l’accesso agli istituti scolastici non è prevista l’obbligatorietà del green pass base, richiesto invece per poter utilizzare dei mezzi di trasporto dedicati per gli studenti e le studentesse di età superiore ai 12 anni di età. La questione è delicata e crea disagi ai ragazzi e alle famiglie, imponendo a queste ultime o di accompagnare i propri figli con mezzi privati o doverli sottoporre ogni 48 ore al tampone Covid. Ci auguriamo che, raccogliendo l’invito rappresentato nella nostra interpellanza, il presidente Solinas, gli assessori Nieddu e Biancareddu, si facciano portatori delle difficoltà delle famiglie, richiedendo al governo di emanare una norma transitoria che consenta di escludere prioritariamente gli studenti delle scuole dell’obbligo che utilizzano i mezzi di trasporto dedicati. Tale deroga, già richiesta anche da altri presidenti di regione consentirà agli studenti di frequentare regolarmente le lezioni.

