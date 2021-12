“Centinaia di auto bloccate per ore in pieno centro a Cagliari. Questa la situazione consolidata del traffico nel centro del capoluogo” scrive il consigliere comunale della LEGA, Andrea Piras. “La responsabilità non va accollata solo al traffico Natalizio ma alla cattiva gestione delle viabilità in diversi punti strategici della città. Un cambio di sensi di marcia nella Piazza Matteotti, l’eliminazione dei parcheggi nella zona centrale di via Roma che costringono i residenti del quartiere Marina spesso a dover pagare per parcheggiare nell’area portuale, il piazzale di viale Bonaria interdetto per i lavori della metropolitana di superficie, che se sommati danno come risultato il caos. Per non tralasciare la quasi assenza della polizia municipale, che, se presente, potrebbe garantire una migliore gestione del traffico in particola modo nelle ore di punta. Una gestione a dir poco deludente della Giunta Truzzu, pronta a presentare l’inizio di nuove opere, sfuggente ogni qual volta ci sono da risolvere i problemi della città”.

