Una donna dei cinquant’anni è stata trovata priva di vita a Quartu, nella sua abitazione in via della Musica. A dare l’allarme è stata la sorella che dopo alcuni tentativi di mettersi in contatto con lei ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Quartu. Questi entrando nell’appartamento hanno trovato la donna senza vita. Sul posto è arrivato il medico legale per gli accertamenti e il pm di turno. Non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella dell’omicidio.

