Una terrazza al centro di Cagliari. Una crew formato scanzonata banda che negli anni ha quadrato il cerchio e fatto quadrato per dare forma e vita al festival “Sulla Terra leggeri” e alle sue appendici. Tredici racconti che saranno narrati al pubblico da scrittori e scrittrici, giornaliste e giornalisti, artigiani e volti della tv, artisti, attori, premi Strega, psicologi e pensatori. L’appuntamento è per domenica 19 dicembre, ore 11, nella sede della Fondazione di Sardegna in via Salvatore Da Horta 11.

“Racconti e leggerezza condivisi nel ricordo di un caro amico che ci ha lasciato troppo presto, scrittore da palco geniale e molte, molte altre cose: Elio Satta”, scrivono in un comunicato gli organizzatori del festival. “Questo sarà il primo reading senza di lui, persona perbene e ragazzo dolcissimo, che se n’è andato a Sassari poco più di un anno fa”, proseguono.

Il tutto verrà accompagnato dalla musica dell’ensemble “Tre uomini e una Camba”, con Renzo Cugis, Samuele Dessì, Enrico Marongiu e Marta Camba.

Tanti gli ospiti presenti: Maria Francesca Chiappe, Bachisio Bachis, Paola Soriga, Francesca Serra, Veronica Secci, Dario Dessì, Lele Pittoni, Massimiliano Medda, il premio Strega 2017 Helena Janeczek, Nicola Mameli, Ivan Paone, Pina Doi e Giovanna Ferraro. Una sana dose di letture, di desideri irrealizzati e da realizzare sotto l’albero, di ballate e di buone intenzioni, di auguri da fare e di cari amici da ricordare. I posti a sedere sono 80, senza prenotazione: si entra sino ad esaurimento e muniti di greenpass.

A interagire con loro, gli scrittori e giornalisti Flavio Soriga e Nicola Muscas. Dietro le quinte, in platea, alla tastiera dello schermo, fra gli scaffali d’una neonata libreria o a disegnare oltre confine Michela Calledda, Riccardo Atzeni (sua la locandina), Paola Soriga, Francesca Panzica, Giovanni Dessole.

Tutto si realizza grazie al fondamentale contributo della Fondazione di Sardegna. E all’Associazione Camera a Sud che fra riunioni virtuali, fiumi di parole in chat e incontri al vertice attorno a tavole imbandite continua a festeggiare il suo Natale, acido, da quella prima edizione all’Ampurias, storico cagliaritano da Giovanni Peresson e Flavio Soriga passando per quelle di Sassari e Roma e ancora Cagliari in compagnia di autrici e autori fra cui Christian Raimo, Errico Buonanno, Claudio Morici, Antonio Pascale, Teresa De Sio e tanti ancora.

