Il Savoiardone di Sardegna entra nel podio delle eccellenze made Italy selezionate dalla prestigiosa guida Gambero Rosso. Ieri sera, a Roma, il prodotto di punta dell’azienda Tipico di Fonni è stato premiato all’interno dell’iniziativa Top Italian Food, che anche quest’anno (il 35esimo anniversario della guida culinaria) ha premiato le aziende più rappresentative della migliore qualità produttiva, in Italia e all’estero.

Per l’azienda della famiglia Masini è il secondo grande riconoscimento del 2021 dopo quello ottenuto lo scorso luglio con la nota rivista americana Forbes. Un percorso che mette in risalto la grande attenzione di Tipico per l’innovazione e il continuo impegno per la qualità. Due assi strategici che hanno portato l’azienda di Fonni nell’Olimpo delle eccellenze produttive mondiali, esportando i saperi della tradizione dolciaria barbaricina verso un mercato internazionale.

Per i Masini – Pietro, Marco e Carlo, la nuova generazione della gestione Tipico – questo traguardo è la conferma di un lavoro incentrato sulla scelta delle migliori materie prime locali, su politiche di marketing che mirano all’internazionalizzazione dei prodotti e su una comunicazione cross-mediale capace di raccontare non solo l’eccellenza di un brand ma anche tutto l’ecosistema che lo circonda.

Più a Sud, in provincia di Oristano, c’è un altro vincitore. È il Carnaroli Classico dell’Azienda Passiu, che entra nella guida del Gambero Rosso dedicata alle eccellenze italiane. Questo tesoro coltivato nelle risaie dell’oristanese e ora è nella Top Italian Food 2022. Un traguardo prestigioso per l’azienda a conduzione familiare, l’unica in Sardegna tra le trenta produttrici di riso italiane presenti nella guida. Da oggi, quindi, potrà inserire il marchio Top Italian Food 2022.

Un risultato importante anticipato un mese fa dall’inserimento del Carnaroli Classico Passiu nella rosa dei trenta migliori Carnaroli di Cascina italiani dal numero dedicato a “Riso e Risotti” conquistando la terza posizione. Una bella vetrina per questa eccellenza sarda che ben figura accanto a prodotti di regioni del nord Italia, tradizionalmente vocate alla risicoltura. Riso Passiu è un’azienda a conduzione familiare, nata a Oristano nel 1975. È – unica realtà sarda – iscritta all’Albo dei produttori di Carnaroli Classico dell’Ente Nazionale Risi.

“Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento – afferma Felice Passiu, titolare dell’azienda e responsabile della comunicazione – ci ripaga per l’impegno e l’attenzione che poniamo nel nostro lavoro e ci stimola a fare sempre meglio”.

