Si attende l’interrogatorio in ospedale di Sandro Sarais, il 56 enne di Nuraminis fermato per l’omicidio di Mihaela Kleics, la donna romena assassinata nella piccola mansarda in via della Musica a Quartu Sant’Elena. Piantonato nella camera dell’ospedale Businco di Cagliari dove è stato trasferito ieri, Sarais dovrà dare molte spiegazioni su quello che è successo nella mansarda al terzo piano di via della Musica e sul rapporto con la 50 enne trovata ieri nella sua camera da letto con il corpo dilaniato dalle coltellate.

Il 56 enne, che ha tentato il suicidio ferendosi al collo e ai polsi quando è stato trovato ieri sera nella sua auto a Castiadas, era stato inizialmente portato all’ospedale Brotzu per poi essere trasferito al Businco dove – appena le sue condizioni lo permetteranno – si terrà l’interrogatorio di convalida. Dopo di che Sarais potrebbe essere già trasferito nel carcere di Uta.

Intanto si indaga sulla vita condotta dalla donna e soprattutto sul suo rapporto burrascoso con Sarais. I vicini di casa hanno raccontato agli inquirenti di averli sentiti spesso litigare. Durante i litigi pare che l’uomo la minacciasse di morte mentre lei gli chiedeva di andare via dalla casa. Pare inoltre che ci sia stata anche una denuncia per maltrattamenti, poi ritirata dalla donna. Più volte le forze dell’ordine sono intervenute nella palazzina di via della Musica e in passato era stata chiamata pure un’ambulanza con i medici che avevano medicato la donna. Insomma, la tragedia era stata ampiamente annunciata da espliciti segnali di pericolo.

Giovedì intanto sarà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima. Non è escluso che dagli accertamenti svolti dal medico legale Roberto Demontis emerga che l’omicidio è avvenuto addirittura sabato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it