“L’unica squadra nei bassifondi che ha le possibilità di venire fuori è il Genoa. Ha una base forte che appena ritrova tutti i giocatori può far bene. Il Cagliari invece lo vedo male”.

Lo ha detto l’ex campione barese Antonio Cassano parlando sulla BoboTv di Bobo Vieri della lotta salvezza in Serie A che vede i rossoblù, reduci dalla brutta sconfitta con l’Inter, al penultimo posto con soli dieci punti. I tifosi cagliaritani sperano ancora in una ripresa dei rossoblù ma per questo sarà necessario un rafforzamento della squadra di Giulini nel mercato invernale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it