Con un contributo complessivo di 1milione di euro, sono state coperte le spese di funzionamento del sistema museale di proprietà di Enti pubblici o di Fondazioni operanti nel campo culturale. Lo ha stabilito l’assessore della Pubblica Istruzione e Beni Culturali, Andrea Biancareddu, sottolineando come la Regione sia chiamata a svolgere un ruolo primario in materia di musei e beni culturali in base allo Statuto speciale, con l’obiettivo di assicurarne la piena fruizione.

Per acquisire le manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici o di fondazioni operanti nel campo culturale è stato pubblicato un avviso pubblico per stabilire se siano titolari di un sistema culturale, inteso come singolo museo o come un insieme di beni e attività culturali gestiti in modo coordinato e unitario tale da garantirne la piena accessibilità e fruizione, e che nell’anno 2021 abbiano sostenuto spese per garantirne la regolare gestione.

Sulla base delle relative istruttorie effettuata dagli uffici, è stato concesso un contributo al Paese Museo di San Sperate, al Sistema culturale museale di Iglesias, al Museo dell’immagine e del design del Comune di Norbello. Inoltre il Museo della Cattedrale di San Pietro di Sorres a Borutta, alla Casa Museo Floris e Antico mulino ad Olzai, il museo Stazione dell’arte della Fondazione Stazione dell’Arte, il museo del fiore sardo e casa museo Porcu-Satta, per il Comune di Gavoi. Inoltre per il Comune di Ossi è stato finanziato il museo etnografico, il museo Meoc ad Aggius, Is Lollas de Is Aiaius a Mandas, il Nuraghe Majori a Tempio, la Casa Gioiosa dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte. Al Comune di Genoni è stato finanziato il sistema culturale Genoni. A Masullas il Polo museale comunale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it