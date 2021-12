Su il sipario a Cagliari alla Silvery Fox Factory per il nuovo spettacolo di Ferai Teatro “Tutti pazzi per la tv (Christmas edition)”. La divertente e spensierata commedia a tema natalizio, realizzata da un’idea di Gà e Andrea Ibba Monni, va in scena sabato (18 dicembre) e domenica (19 dicembre) alle 19, nello spazio della compagnia in via Dolcetta 12. Nello spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Ilenia Cugis, Giulia Maoddi e Andrea Mura, una famiglia – nonna Nicoletta, suo figlio Corrado e sua nipote Sandra – si prepara a festeggiare il Natale in un tempo immaginario in cui Valeria Marini è presidente della Repubblica, Maria De Filippi premier, Giulia De Lellis ministra della Pubblica istruzione. Un black out improvviso sconvolgerà i loro programmi.

