C’è anche una suora cagliaritana tra le calciatrici della Sister Football Team, la prima Nazionale al mondo di calcetto composta interamente da suore e religiose. Suor Silvia Carboni, classe 1974, alterna l’attività sociale in una casa-famiglia dei somaschi di Cagliari alla passione per il pallone e sta scalpitando per la prossima convocazione nel team ideato dall’ex calciatore Moreno Buccianti, fondatore nel 2005 della Seleçao dei sacerdoti. Nei mesi della pandemia Buccianti ha pensato ad una selezione formata da suore e religiose appassionate di football e ora sogna un mondiale in piazza San Pietro.

“Sono nata ad Assemini, prima che lì sorgesse il centro sportivo del Cagliari, squadra di cui sono tifosissima, così come sono molto amica della famiglia del presidente Giulini – dice suor Silvia, in una intervista sul quotidiano della Cei Avvenire –. Il calcio è sempre stata la mia passione, non assecondata in famiglia: i miei preferivano che facessi tennis, ma poi al villaggio turistico di nascosto giocavo tutta l’estate a pallone con i maschietti, e crescendo ho organizzato il primo torneo universitario di calcio a 11 con il Cus Cagliari”.

Per Suor Silvia, che nella Nazionale delle suore svolge il prestigioso ruolo di “regista”, il calcio ha una forte valenza educativa: “Il pallone è da sempre presente nella mia casa famiglia e proprio oggi porterò 40 seminaristi della Sardegna a disputare un torneo nel carcere minorile di Cagliari, dove da tempo abbiamo sperimentato il grande potere di inclusione che il calcio ha con i giovani detenuti”.

Con le maglie azzurre della Lazio (il presidente Claudio Lotito è stato un grande tifoso della prima ora della Sister Team) suor Silvia è scesa in campo lo scorso 25 novembre per il quadrangolare “Un pallone, un sorriso”, organizzato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Al PalaDesio le Sisters in quell’occasione si sono confrontate in partite di calcio a 5 contro una formazione di artisti della tv, una selezione femminile del Vaticano e la squadra delle “Farfalle”, le ragazze della Nazionale della ginnastica ritmica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it