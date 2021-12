Un motociclista è morto questo pomeriggio in uno scontro che ha coinvolto un’auto e una motocicletta all’altezza del km 42 della strada statale 597 “di Logudoro” a Oschiri, in provincia di Sassari. Un tratto della carreggiata è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni e il traffico è deviato agli svincoli per Berchidda e Oschiri. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza.

