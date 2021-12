Johann Sebastian Bach e la sua musica saranno di scena domenica 19 dicembre per il penultimo appuntamento Festival Solstizio d’Inverno, in programma fino al 27 dicembre. Questo fine settimana, l’evento si terrà alle 20,15 nella Chiesa di Santa Maria del Monte, in via Corte D’Appello a Cagliari, dove il Complesso da Camera Kadossene, diretta dal Maestro Giacomo Medas, suonerà, assieme ai maestri Luca Tosini e Mauro Farci ai violini, alcune tra le più famose opere del noto compositore e musicista tedesco del periodo barocco.

Bach è considerato uno dei più grandi geni nella storia della musica, e le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed espressivi e per bellezza artistica.

La sua fama è dovuta all’ampio e magistrale utilizzo del contrappunto, e all’organizzazione armonica e tematica delle sue opere e all’inclusione di temi e motivi sacri – specialmente dalla musica sacra del culto luteraneo – e profani, oltre che alla capacità di padroneggiare i diversi stili nazionali, principalmente lo stile tedesco, quello italiano e quello francese, che approfondì.

È considerato uno dei massimi maestri di forme musicali come il canone, la cantata e la fuga. Bach nella sua vita fu polistrumentista, suonava sia strumenti a tastiera sia ad arco, anche se era noto principalmente come organista, musicista, insegnante di musica e soprattutto un compositore estremamente prolifico – l’indice delle sue opere, il Bach-Werke-Verzeichnis o BWV, supera il migliaio di titoli – sia di musica strumentale sia di musica vocale.

Organizzato dall’associazione Incontri Musicali, e in rispetto alle norme per prevenire il contagio del Covid, per assistere agli spettacoli del Festival sarà necessario prenotare al 351 8113531 ed essere in possesso obbligatoriamente del Super Green pass.

