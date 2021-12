Come nel resto d’Italia, anche in Sardegna il virus riprende la sua rapida diffusione con 210 positivi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 168 del periodo precente. Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe, quindi, l’aumento dei nuovi casi è del 17,7% nella settimana tra l’8 e il 14 dicembre.

Il dato peggiore lo registra la Città metropolitana di Cagliari con un raddoppio dei casi (da 33 a 69), così come nella provincia di Nuoro dove si passa da 76 a 123 positivi. Incremento, seppur lieve, anche nel Sud Sardegna con 75 casi e nell’Oristanese che ne segna 61. In diminuzione invece nella provincia di Sassari che passa da 78 a 60 casi.

La pressione negli ospedali sale di poco, ma la capienza massima di posti letto occupati da pazienti positivi al Covid non viene superata: in area medica si attesta al 5% mentre in terapia intensiva si arriva al 3%.

