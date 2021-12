Per tre giorni consecutivi, il 17, 18 e19 dicembre, Coldiretti Nord Sardegna, in collaborazione con Campagna Amica e con il Comune di Alghero, realizza “Giallo Natale – Il mercato a km 0 per i tuoi regali più belli”, nella struttura coperta dell’ex mercato ortofrutticolo. L’evento prevede la partecipazione di circa venti aziende che proporranno prodotti adatti al confezionamento di un cestino natalizio o comunque per un regalo per le feste.

Domani, venerdì 17 dicembre, alle 10 a Porta Terra, è prevista la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa alla quale prenderanno parte il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore alle attività produttive Giorgia Vaccaro, il direttore provinciale di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti, il presidente della sezione di Alghero Vittorio Cadau.

