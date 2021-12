Il giovane scrittore cagliaritano Matteo Porru, lo studente plurilaureato Samuele Cannas e la campionessa di apnea Chiara Obino sono alcuni dei giovani premiati ieri dal prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao per aver contribuito al prestigio della Provincia di Cagliari e di tutta la Sardegna con i risultati raggiunti nel 2021. Il riconoscimento è avvenuto ieri a Cagliari durante la cerimonia all’Auditorium del Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari, per la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica.

Dopo i saluti di rito si è proceduto alla consegna delle onorificenze OMRI di Cavaliere alla dott.ssa Stefania Serra, che dal 2015 presta servizio nella Segreteria particolare del Prefetto di Cagliari e che durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha assicurato quotidianamente grande impegno e professionalità, operando con estrema accuratezza e profondo spirito di servizio e forte senso di appartenenza all’Amministrazione dell’Interno; al sig. Salvatore Collu, che ha espletato per lungo tempo l’attività di barbiere, per la quale il 19 novembre 2012 ha conseguito la benemerenza di “Maestro d’Opera e d’Esperienza della Confartigianato”; al mar.llo magg. Marco Michele Piazzolla, Comandante della Stazione Carabinieri di San Basilio, che ha partecipato e condotto indagini che hanno portato all’arresto di criminali, guadagnando l’apprezzamento dei superiori e delle Autorità locali; al dott. Carlo Spampinato, che vanta una carriera ultradecennale nell’Arma dei Carabinieri, dove ha conseguito ottimi risultati al servizio dell’Istituzione e della comunità. Si è proceduto, infine, alla consegna dell’onorificenza OMRI di Commendatore al dott. Manfredo Atzeni, per la lunga e luminosa carriera di magistrato amministrativo e che attualmente ricopre l’incarico di Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

Infine il riconoscimento per i giovani. Insieme a Porru, vincitore del premio Campiello Giovani 2019, inserito nel 2021 dal settimanale D di Repubblica tra i 25 “under 25” più promettenti al mondo hanno ricevuto la targa anche Chiara Obino, campionessa internazionale pluripremiata di apnea outdoor, con all’attivo tre record del mondo e 9 record italiani; Samuele Cannas, studente prodigio dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che a breve diventerà il primo studente in Italia a possedere ben 6 titoli universitari all’età di 25 anni; Riccardo Cao e Federico Meloni, medici e ricercatori, che hanno recentemente pubblicato, su prestigiose riviste scientifiche, articoli frutto di importanti studi sul Covid-19.

