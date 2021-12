La maglia azzurra per Joao Pedro sta per arrivare. Stando alla Gazzetta dello Sport il capitano dei rossoblù sarà convocato dal CT della Nazionale Roberto Mancini per lo stage di gennaio, in preparazione del delicatissimo spareggio play-off per la qualificazione per il Mondiali del 2022 in Qatar.

