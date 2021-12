La Natzionale Sarda si prepara a partecipare ai Mondiali Conifa (Confederation of Independent Football Associations). Il prossimo 21 dicembre dalle 18 alle 20.30 presso il Palazzetto dello Sport della Città Di Sestu in via Dante a Sestu, il CT Enrico Cocco della Natzionale Sarda Fùba a 5 ha convocato un roster di giocatori di tutte le squadre della Sardegna per una selezione in vista dei Mondiali Conifa (Confederation of Independent Football Associations)

La lista dei convocati è composta dai seguenti giocatori professionisti militanti nei massimi campionati. Portieri 1.Gianmarco Setzu – Monastir 2.Eros Putzolu- Serramanna 3.Davide Lecca – Città di Sestu 4. Manuel Erbí – Leonardo. Giocatori di movimento 4.Sergio Rocha – Monastir 5.Massimo Nurchi – Monastir 6.Luca Ruggiu – Jasnagora 7.Marco Spanu – Jasnagora 8.Pippo Piaz – Jasnagora 9.Giacomo Ruzzu – Jasnagora 1 10.Angelo Casu – Città di Sestu 11.Lorenzo Atzeni – Città di Sestu 12.Simone Casu – Mediterranea 13.Matteo Arrais – Serramanna 14.Marco Tidu – Leonardo 15.Lorenzo Etzi – Leonardo 16.Riccardo Siddi – Leonardo 17.Matteo Boi – Domus de Maria 18.Roberto Fiori – Alghero 1 9.Diego Demurtas – Leonardo

Nata ufficialmente nel 2012 per organizzare eventi utili per interagire tra nazioni senza stato, creando nazionali per ogni disciplina esistente, la “Federatzione Isport Natzionale Sardu” (Fins) ha creato la nazionale di Calcio a 5 che ha disputato due incontri amichevoli contro una selezione Catalana. Nel 2018 crea la Nazionale di calcio a 11 in concomitanza con l’adesione a CONIFA. Ha disputato 2 uscite ufficiali, una in amichevole nel Marzo 2019 contro “una selezione di stranieri” che vivono in Sardegna, mentre nel Giugno dello stesso anno, debutta in campo internazionale nel trofeo “Simon Mossa – Simeoni” contro la Nazionale della Corsica. Nel 2019 crea la Nazionale No Limits e partecipa al trofeo internazionale nel principato di Monaco. Nel 2021 a Sanremo la Nazionale di Calcio a 5, debutta a Sanremo nel trofeo internazionale “Mediterranean Cup 2021” organizzato da CONIFA, qualificandosi al secondo posto e ottenendo la qualificazione diretta ai mondiali CONIFA. L’inno scelto è Su patriotu sardu a sos feudatàrios, conosciuto anche con il suo incipit “Procurade ‘e moderare”.

