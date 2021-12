Tornano a crescere i contagi anche in Sardegna, che nella giornata di ieri ha registrato ben 294 positivi al Covid, con 9 pazienti in più in area medica (118 in totale) e 162 persone in più in isolamento domiciliare (3506 complessivi).

Il Santissima Trinità di Cagliari, quindi, si è visto costretto a riaprire un reparto, l’attuale Geriatria, ai pazienti Covid, aggiungendosi così ai posti letto già presenti al Binaghi. In quest’ultima struttura, i posti letto disponibili sono in tutto 90 in area medica e 11 in terapia intensiva. Nella giornata di ieri, i pazienti positivi erano 75, di cui 6, tutti non vaccinati, ricoverati in terapia intensiva. Stessa situazione in area medica, dove i no vax sono 42 su 60.

Complessivamente quindi su un totale di 66 ricoveri di cui sono disponibili i dati, 48 non hanno ricevuto nemmeno la prima dose: più del 72%.

