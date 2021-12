Nella giornata di ieri Valentina Pitzalis, originaria di Bacu Abis, nota alle cronache per essere stata sfigurata dal marito nel 2011 che le gettò addosso della benzina quando aveva 27 anni, fa sapere ai suoi follower su Instagram di avere finalmente una mano bionica che le permetterà di muovere le dita e sollevare pesi.

“Sono super felice – dice Valentina Pitzalis in un reel pubblicato sul suo profilo social – preché finalmente dopo dieci anni ho di nuovo la mia mano sinistra. Finalmente posso dire di essere una vera Wonder Woman!”.

La mano bionica in questione è una Nexus, la più evoluta al mondo, ed è stata realizzata su un progetto inglese e applicata nell’Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino. È la prima volta in Italia, un buon segnale per tutte le donne che, come lei, hanno subito una violenza fisica di questo genere e possono ora ben sperare.

