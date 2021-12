Da domani (sabato 18 dicembre) e fino al 9 gennaio 2022 alla Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy, l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari presenta al pubblico la magia del Natale. Il fascino del Mistero e l’incanto dell’infinito è il titolo della mostra che espone, per la prima volta a Cagliari, un nucleo di diorami evangelici e opere sacre.

La navata destra della Passeggiata ospiterà 12 diorami prevalentemente a tema presepiale oltre a opere sacre, sculture e disegni anch’essi ispirati ai racconti evangelici.

I diorami ricreano ambientazioni in scala ridotta utilizzando la tecnica della prospettiva restituendo l’incantesimo della natività. Sono realizzati con vari stili, materiali e tecniche di costruzione da sei diversi artisti provenienti dalla Sardegna, dal Veneto e dal Lazio.

La mostra, organizzata da Orientare, con la preziosa collaborazione di Massimiliano Tuveri e Cinzia Collu, mette in scena un’arte che è espressione di un sapere frutto di una sapiente manualità in cui religione, storia e folclore permettono di entrare all’interno della scena che si va ad osservare, raffigurata in ambienti e con panorami estremamente realistici. Ad arricchire ulteriormente l’allestimento, un video di Francesco Casu del 2004 dal titolo Filando stupore nel cielo, rilettura multimediale dei presepi secondo la poetica di Maria Lai per un dolcissimo ritorno all’infanzia.

