Il Parco Nervi avrà a breve un punto ristoro ed un’apposita area parcheggi per i frequentatori. È stato pubblicato oggi l’avviso di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’assentimento, in concessione marittima demaniale, del fabbricato – più relativa area scoperta e spazio di sosta per veicoli – realizzati dall’AdSP all’interno dell’area inaugurata lo scorso 30 luglio.

Nello specifico, i beni interessati dal bando sono: una struttura di 95 metri quadri, una superficie scoperta asservita di altri 420, più un’area per posteggi di 250 metri quadri.

Oltre ai requisiti di idoneità professionale (iscrizione da almeno 5 anni al registro delle imprese) sono sei i punti fermi fissati dall’Ente per la gestione dei beni per la durata di 24 mesi: l’apertura dell’attività per almeno 300 giorni all’anno; la garanzia di esercizio e la collaborazione con l’AdSP in occasione di manifestazioni pubbliche previste all’interno del Parco; la pulizia quotidiana e la manutenzione ordinaria dei beni demaniali concessi, con differenziazione dei rifiuti.

Cento i punti complessivi per la valutazione dell’offerta tecnica: 30 per il progetto di allestimento, 15 per l’organizzazione dell’attività, 15 per la qualità dell’offerta, 10 per l’esperienza e la capacità tecnica dell’operatore. Gli altri 30, invece, verranno attribuiti in base alla valutazione dell’offerta economica.

Considerato il pubblico interesse della concessione per la completa operatività del parco, l’attività non potrà essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza maggiore.

Il canone annuale, fissato a base d’asta e sul quale effettuare il rialzo, è di 2 mila e 500 euro, ai quali il concessionario dovrà aggiungere una rata annuale (pari a 6.985 euro annui) del piano di ammortamento per il recupero della spesa sostenuta dall’AdSP per la realizzazione del fabbricato.

Il plico con le offerte (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica) dovrà essere presentato all’Ufficio Protocollo della sede di Cagliari dell’Ente (Molo Dogana) non oltre le 12.00 del 31 gennaio 2022.

“Come annunciato lo scorso luglio in occasione dell’inaugurazione del Parco Nervi – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – con la procedura ad evidenza pubblica per l’assentimento in concessione demaniale marittima del punto ristoro aggiungiamo un’importante tessera del mosaico all’ampio progetto di valorizzazione e rivitalizzazione del compendio. Un’attività commerciale che, oltre a garantire un servizio pubblico per i frequentatori del parco, sarà un punto di riferimento per tutte le attività culturali, sociali e sportive che verranno organizzate in futuro. Un primo passo, questo, in attesa di predisporre il bando di gara internazionale per l’individuazione di un gestore dell’intero compendio, tra cui gli ex Magazzini del Sale (cosiddetto padiglione Nervi), dall’alto valore storico e paesaggistico, esempio prezioso a testimonianza di archeologia industriale nell’area portuale di Cagliari”.

