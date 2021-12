È tutto pronto per l’avvio delle vaccinazioni pediatriche in diversi centri della Sardegna. Oggi è il turno dell’hub di Oristano, mentre domani e domenica 19 dicembre si parte a Sassari (hub via Rizzeddu) con 500 prenotati. Cento le vaccinazioni che saranno effettuate nell’hub di Olbia nella giornata di domani e altre cento saranno somministrate ad Ozieri. Dopo il successo dell’open day a Cagliari nel Centro congressi della Fiera con quasi trecento bambini immunizzati in un solo pomeriggio, si replica anche all’ospedale Binaghi sabato 18 dove, dalle 9 alle 17, 80 bimbi che hanno già compiuto 5 anni effettueranno la prima dose di vaccino.

Ad Alghero, nella giornata di ieri, 50 bambini hanno ricevuto il vaccino. Domenica 19 dicembre via alle vaccinazioni dei piccoli anche a Nuoro (con 100 prenotati), mentre i primi slot a San Gavino saranno disponibili dal 21 e a Tempio dal 22 dicembre. Nei prossimi giorni la disponibilità di date sarà incrementata con eventuali anticipazioni nei diversi centri, con calendari sempre aggiornati sulla piattaforma di Poste Italiane.

E’ possibile prendere un appuntamento via web all’indirizzo http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20), oppure attraverso i portalettere o gli Atm di Poste Italiane. Al momento sono oltre 4000 le prenotazioni effettuate tramite la piattaforma di Poste Italiane in poco più di 24 ore nella fascia di età 5-11 anni.

