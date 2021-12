La fine dell’anno si avvicina e Palazzo Doglio presenta le sue esclusive proposte per un’indimenticabile notte di Capodanno nella sua magica atmosfera festiva, nel cuore di Cagliari.

Capodanno Family Show 2022 con Pistillo Andrea Viganò

A seguito del grande successo di “Boo! La paura fa ridere”, Andrea Viganò in arte Pistillo torna al Teatro Doglio il 31 Dicembre e il 1 Gennaio con uno speciale appuntamento dedicato alle famiglie.

L’attore comico, fantasista e mimo, dopo la sua apparizione in vari programmi televisivi come Striscia la Notizia, Paperissima e Quelli che il calcio, arriva al grande pubblico nel 2011 quando entra nel cast di Colorado su Italia 1 con il personaggio Pistillo, un omino dalla carica esplosiva smisurata, capace di incantare il pubblico di ogni età senza dire una parola.

Questo nuovo, coinvolgente spettacolo, che include il Cenone presso il Teatro, vedrà la collaborazione di Martina Lunghi, Andrea Russo e Laura Amodeo, amici provenienti dal mondo del musical italiano, che lasceranno grandi e piccini col fiato sospeso in uno scoppiettante show pieno di giochi, musica e risate.

Per maggiori informazioni e prenotazioni sul pacchetto che include cenone e spettacolo, a partire dalle 19:30, si potrà contattare il numero 070 64640 oppure inviare una mail a reservation@palazzodoglio.com. I biglietti per gli spettacoli – 31 Dicembre dopo cena dalle 22:30 e 1 Gennaio alle 17:30 , sono disponibili presso i canali di Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.

Cenone in corte

Anche l’Osteria del Forte, Saudade, Maiori e Colonial – i quattro ristoranti che incorniciano la Corte Doglio –- sono pronti a conquistarvi con esclusive proposte e menù d’eccezione, in grado di soddisfare le vostre più alte aspettative.

Per rendere indimenticabile la Notte di San Silvestro e dare il benvenuto al nuovo anno in un’atmosfera unica, Alessandro Cocco, Executive Chef dell’Osteria del Forte, stupirà i suoi ospiti con un ricercato menù che include molte specialità della tradizione italiana, accanto ad alcuni piatti più contemporanei.

Dopo gli aperitivi, infatti, sarà la volta del “Salmone scozzese affumicato in casa con insalata russa e caviale beluga” e della “Terrina di foie gras con cuore di frutta secca, tartufo nero e riduzione di porto rosso”, per poi passare ai “Tortellini di baccala su crema di zucca con crumble di amaretti e pop corn di amaranto” e al “Tagliolino di pasta fresca al tartufo bianco d’alba”. Non mancheranno la “Capasanta arrosto al prosciutto crudo, tartare di topinambur e tartufo con aria di prosciutto” e il “Filetto di vitello da latte, funghi misti e salsa bernese” seguiti dalla “Cheesecake al panettone con neve di frutti di bosco” e dalle tradizionali lenticchie allo scoccare della Mezzanotte.

Per questa occasione Palazzo Doglio propone, inoltre, un esclusivo pacchetto che include la sistemazione in un’elegante camera Charme e tanti esclusivi benefit come una bottiglia di spumante in camera e il cocktail di benvenuto presso l’American Bar all’arrivo, la prima colazione presso l’Osteria Del Forte così come un trattamento speciale per pranzo, cena e le tue prenotazioni al Doglio Club. Sono infine disponibili gift voucher, per regalare ai propri cari esperienze culinarie, soggiorni indimenticabili o trattamenti benessere.

Preparatevi dunque a trascorrere un Capodanno in grande stile grazie ad una proposta di eventi imperdibili, resi ancora più magici dagli eleganti allestimenti di luci natalizie del Palazzo, nella Corte Doglio e nelle strade limitrofe che, grazie al prezioso supporto del Comune di Cagliari, contribuiscono a renderla ancora più unica e speciale,

Per tutti i dettagli del programma festivo di Palazzo Doglio, pacchetti e gift voucher sarà possibile visitare il sito, contattare il numero 070 64640 oppure inviare una mail a reservation@palazzodoglio.com