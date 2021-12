“I ragazzi non possono sbagliare partita. Servirà cattiveria”. Alla vigilia della gara con l’Udinese Walter Mazzarri chiedeva carattere: e invece è arrivata una sconfitta umiliante.

I rossoblù, nell’anticipo di sabato 18 dicembre, sono stati travolti in casa con l’Udinese per 0-4, perdendo contro una diretta rivale per la salvezza e rimanendo inchiodati al penultimo posto della classifica a quota 10 a fianco del Genoa. I bianconeri dilagano nella ripresa grazie ad un sontuoso Deulofeu (doppietta) – nel tabellino anche Makengo e Molina – ed espugnano l’Unipol Arena ritrovando il successo in trasferta. I rossoblù, carenti nella reazione, terminano in 10 (espulso Marin) e vengono duramente contestati.

La stagione del Cagliari, malgrado l’arrivo in panchina di Walter Mazzarri, subentrato lo scorso 15 settembre all’esonerato Leonardo Semplici, è fallimentare e a farne le spese dovrebbe essere proprio il tecnico di San Vincenzo, che rischia l’esonero.

L’ex allenatore, tra le altre, di Inter e Napoli, potrebbe non giocare la prossima sfida con la Juventus all’Allianz Stadium. La dirigenza starebbe già pensando a un nuovo cambio alla guida tecnica della squadra: il profilo ideale per tentare di risollevare le sorti della stagione rossoblù è Gennaro Gattuso.

