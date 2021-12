Torna puntuale il bilancio di fine anno con la classifica dei 10 libri più belli del 2021 secondo Glicine, autorevole associazione di Lamezia Terme che ha l’obiettivo di promuovere la cultura in tutti i suoi aspetti.

Il libro più bello del 2021 per Glicine è Non è di maggio, di Luigi Romolo Carrino (Arkadia editore). Un’affascinante e maliarda Procida, un universo femminile in cui gli uomini sono esclusi o al limite presenti soltanto sotto forma di ricordo, collera o ricatto; un mondo di bambini a metà disegnati sul modello dell’Arturo di Elsa Morante.

È dunque Non è di maggio, l’incantevole romanzo di Luigi Romolo Carrino edito da Arkadia – società editrice sarda con sede a Cagliari, segnalato all’ultimo Premio Strega da Wanda Marasco, a conquistare il primo posto nella classifica dei 10 libri più belli del 2021.

Il realismo magico e la prosa poetica di Carrino si fondono armoniosamente con una lingua ricercata, elaborata, che fa dell’opera un libro potente, che non si può non amare fin dalle prime pagine. Non è di maggio è un libro che omaggia il grande romanzo del Novecento e che tiene viva la speranza che nell’odierno panorama editoriale italiano – consegnato a una preoccupante omologazione artistica – ci possa essere ancora spazio per la sperimentazione e la scoperta.

