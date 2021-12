Dopo il secondo 4-0 di fila, la vittoria che manca da ormai dieci giornate e il penultimo posto in classifica, il Cagliari di Walter Mazzarri sembra avere toccato il fondo.

E’ un momento difficilissimo in casa rossoblù, culminato con la pesante sconfitta in casa contro l’Udinese per 0-4: umiliazione che ha spinto la società a scusarsi con i tifosi tramite il proprio profilo Twitter.

A fine partita si presenta ai microfoni dei giornalisti solo il dg Capozzucca: “Alcuni giocatori sono stati indegni, non giocheranno più, Mazzarri rappresenta la nostra unica salvezza, chi andrà via saranno alcuni giocatori, oggi scesi in campo per l’ultima volta”.

Ma anche Mazzarri può avere le ore contate, soprattutto perché il prossima avversario è una Juventus in grande risalita.

