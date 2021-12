Domenica 19 dicembre a Pirri, nello Spazio Hermaea di via Santa Maria Chiara 24/A, alle ore 18,30 verrà proiettato il film musicale “Vergine del Vento”. Il progetto cinematografico, scritto e diretto nel 2020 da Andrea Congia, è l’ultimo appuntamento della rassegna Sinestesie.

Il film è un viaggio visivo e musicale composto da sette capitoli affidati ad altrettanti montatori video (Fernando Pascual, Roberto Cadeddu, Marco Camba, Viviana Mura, Roberta Murgia, Marco Oppes e Andrea Vinci), ed è un omaggio alla Madonna di Bonaria e al destino del popolo sardo.

La città di Cagliari e il santuario di Nostra signora di Bonaria diventano protagoniste delle riprese video catturate dai cameramen Fernando Pascual, Alberto Schirru, Enrico Picchiri, dal video-operatore SAPR Davide Manca (Flymedia), e nelle immagini storiche del collezionista Sergio Orani.

Il progetto artistico si avvale della partecipazione del giornalista Giacomo Serreli, della signora Pierina Fois e della piccola Matilde Caria. L’audio del film è stato curato dal fonico Mario Pierno. La colonna sonora opera del chitarrista Andrea Congia, ha visto la partecipazione del Coro delle 7 Spade, l’esperimento artistico composto per l’occasione da un ensemble di voci femminili (Ylenia Baldinu, Roberta Campus, Chiara Faedda, Sara Fenza, Anna Fronteddu, Petra Haluskova, Melania Lai, Manuela Loi, Silvia Mascia, Deborah Murru, Valentina Scanu, Cristiana Spinetti, Denise Zucca) e dalla tap dancer Natalia Cadena.

Durante la serata interverranno i giornalisti Antonello Lai, Giacomo Serreli, Francesco Birocchi, Gianni Filippini e Mario Girau che, prendendo spunto dal racconto del film, dialogheranno sulle speranze dei sardi e sul futuro della Sardegna. In chiusura il CineConcerto Lame, la proiezione di una collezione di immagini tratte dal film, a cura dell’operatore video Fernando Pascual, musicate dal vivo dal Coro delle 7 Spade che sarà composto per l’occasione dalle voci di Nazarena Bodaro, Federica Cordeddu, Sara Zorco e dalla chitarra di Andrea Congia.

Lo spettacolo è parte del cartellone artistico allestito dalla Casa di Suoni e Racconti in stretta collaborazione e con il sostegno di numerosi partner e gode del Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Città Metropolitana e del Comune di Cagliari, della Municipalità di Pirri e della Fondazione di Sardegna. A sostegno dell’intero Progetto è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma buonacausa.org (buonacausa.org/cause/tra-le-musiche-2021). Il costo del biglietto d’ingresso per assistere all’evento sarà libero (con offerta) e per accedere allo Spazio Hermaea sarà necessario essere in possesso del Green Pass.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it