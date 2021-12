E’ stato ritrovato il corpo di Claudio Aresu, il 46enne di Cagliari scomparso il 23 agosto scorso durante una escursione a Cala Mariolu. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato avvistato ieri in tarda mattinata da un escursionista che percorreva il vecchio sentiero dei carbonai tra Cala Goloritzé e Cala Mariolu. Accanto al corpo sono stati trovati dei documenti appartenenti all’uomo.

Dopo la scomparsa dell’uomo la sua automobile era stata ritrovata in località Piredda e per settimane il disperso è stato ricercato giorno e notte dagli uomini del Soccorso Alpino, dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri, della compagnia barracellare e delle Unità cinofile. Nonostante il mancato ritrovamento la famiglia dell’uomo non si era data pace e aveva continuato a cercarlo per mesi. Ieri l’amara scoperta. La salma verrà sottoposta all’esame del Dna per avere la certezza dell’identità dell’uomo.

