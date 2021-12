A partire da domani, mercoledì 22 dicembre, nei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna sarà garantito l’imbarco ai passeggeri in barella. Lo ha annunciato la compagnia aerea Volotea, che sta per concludere una riconfigurazione dei suoi aeromobili che consentirà il trasporto anche per i viaggiatori non autosufficienti che necessitano di viaggiare sdraiati e che richiedono supervisione o assistenza medica durante il volo.

Il via libera ai passeggeri barellati arriva dopo quello ai minori non accompagnati e al trasporto degli animali (anche) in stiva.

