Silvia Floris, 32 anni di Portoscuso, da tempo risiedeva all’estero, a Barcellona, è deceduta nella giornata di ieri per cause ancora da accertare. Il sindaco Giorgio Alimonda, l’amministrazione comunale e l’intera comunità del Comune nel Sud Sardegna, si son stretti attorno ai genitori Bruno e Cristina, e la sorella Daniela.

Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, i parenti della vittima sono da ieri nella città catalana. “Stiamo aspettando l’autopsia, non sappiamo ancora niente”, ha fatto sapere la sorella al quotidiano sardo.

La giovane di Portoscuso sarebbe stata trovata morta, nel suo letto, dal suo compagno nella casa dove vivevano insieme. Intanto i familiari restano in attesa di risposte per capire come siano andate le cose. “Per ora non possiamo dire altro”, conclude la sorella.

