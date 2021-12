Feste sottotono anche a Cagliari. Così come nelle altre città italiane – anche nel capoluogo non ci saranno festeggiamenti pubblici per Capodanno. E molti cagliaritani continuano a lamentarsi sui social per la mancanza di luminarie natalizie in una città che continua ad essere buia. Per allietare i cagliaritani in questo periodo in cui ritorna l’emergenza pandemica il Comune ha organizzato la manifestazione “Natale a Cagliari”, un ricco programma di appuntamenti che fino alla vigilia di Natale si dipanerà per le strade del centro di Cagliari e Pirri tra musica, spettacoli e animazione per adulti e bambini.

“Tante iniziative, sviluppate in collaborazione con associazioni e attività produttive, per vivere l’atmosfera natalizia con gioia e divertimento e allo stesso tempo cogliere l’occasione per aiutare le persone meno fortunate – scrive il sindaco Paolo Truzzu. “Anche quest’anno, purtroppo, dobbiamo fare i conti con il virus. Ancora una volta non ci sarà il Capodanno in piazza, ma vogliamo che sia un Natale il più possibile normale e sereno per tutti. Vi ricordo, infatti, che anche quest’anno sarà possibile partecipare all’iniziativa “Natale in Comune” lasciando un dono – possibilmente generi alimentari e di prima necessità – sotto l’albero allestito nel cortile del Palazzo comunale, che l’Amministrazione consegnerà ai più bisognosi attraverso le associazioni di solidarietà”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it