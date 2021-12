Un ciclista di 60 anni è finito questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso dopo essere caduto rovinosamente in via Sonnino.

Secondo una prima ricostruzione del personale della Sezione Infortunistica del Corpo di Polizia Locale di Cagliari, intervenuto per i rilievi, il ciclista transitava nella via Sonnino e a causa di una buca presente sul manto stradale è caduto battendo violentemente la testa sull’asfalto. Soccorso dal 118, l’uomo è stato ricoverato all’ospedale Brotzu in codice rosso.