Impressionante incidente, per fortuna senza conseguenze, questa mattina in via Italia a Pirri. Un’auto è finita fuori strada e dopo essersi ribaltata è finita contro i cartelli della segnaletica. Il conducente, immediatamente soccorso dal 118 è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, in condizioni non gravi. Le foto sono state gentilmente inviate da un lettore.

