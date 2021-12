Continua inesorabilmente a salire la media dei casi giornalieri di Covid. In Sardegna si registrano oggi 466 ulteriori casi confermati di positività, sulla base di 1349 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4030 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (1 in meno di ieri), ma quelli in area medica sono saliti a 136 (ben 8 in più di ieri). 5740 sono i casi di isolamento domiciliare (571 in più di ieri). Non si registrano decessi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it