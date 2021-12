Il sud Sardegna si appresta a trascorrere una fine dell’anno singolarmente calda. Nelle zone del basso Campidano/Cixerri/Capoterrese nei prossimi giorni le temperature massime potranno infatti spingersi fino a 21°C/23°C. Addirittura in queste zone farà caldo anche dopo il tramonto con valori termici, anche in piena notte, attorno ai 18/20°C, specialmente nella notte di mercoledì su giovedì. A dispetto delle previsioni di una nuova gelata, Capodanno sarà dunque caratterizzato da una anomala mitezza che ci accompagnerà nei prossimi giorni.

Lo annuncia nella sua pagina FB il meteorologo di Rai Sardegna Matteo Tidili.

“Dopo il veloce passaggio frontale della serata, da domani un promontorio sub tropicale andrà rapidamente a gonfiarsi sull’Europa occidentale, tra la penisola iberica e la Francia. Inizialmente (da domani fino a giovedì) la Sardegna si troverà sul pendio dell’anticiclone in rinforzo più ad ovest, in un settore caratterizzato da un intenso gradiente barico orizzontale e da forti venti di maestrale che però trasporteranno masse d’aria particolarmente umide e miti “provenienti” dalle medio/basse latitudini atlantiche. L’interazione del flusso umido nord-occidentale con l’orografia isolana, oltre a creare i presupposti per la formazione di nubi lenticolari semi stazionarie, determinerà un ulteriore riscaldamento sulle aree sottovento e in particolar modo sulle piane e sulle coste orientali, dalle Baronie al Sarrabus, ma anche tra basso Campidano/Cixerri/Capoterrese dove le massime potranno localmente spingersi fino a 21°C/23°C. Su queste zone farà caldo anche dopo il tramonto con valori termici, anche in piena notte, attorno ai 18/20°C, specialmente nella notte di mercoledì su giovedì”.

