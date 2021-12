In tarda mattiana, in via Agricola, a Monserrato, un uomo di 81 anni è stato ucciso a colpi di pistola. Il presunto omicida, un 76enne, è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Dalle prime ricostruzioni, si è ipotizzato che i due abbiano avuto un’accesa discussione riguardo il pagamento di un canone di locazione o per questioni di condominio.

Sul posto gli agenti della volante e gli investigatori della squadra mobile.

