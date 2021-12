Attualmente in caso di contatto con un positivo al Covid sono previsti 7 giorni di quarantena per chi è vaccinato che diventano 10 per chi non ha copertura vaccinale. Ma con l’innalzamento vertiginoso del numero dei positivi in questa quarta ondata del virus e la rapida diffusione della variante Omicron il numero delle persone in quarantena – oggi sono circa 2,5 milioni in tutta la penisola – rischia di salire vertiginosamente paralizzando letteralmente l’Italia. Secondo Matteo Bassetti, infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova, presto le persone in isolamento tra positivi e contatti stretti supereranno i 10 milioni.

Per questo motivo il CTS, convocato dal Governo, sta vagliando l’ipotesi di una riduzione della quarantena per i vaccinati, in particolare quelli che hanno già ricevuto la terza dose. In questi casi la quarantena – limitata ai soli casi di contatti stretti (categoria peraltro abbastanza ampia, in cui rientra anche chi solo ha stretto la mano ad una persona poi risultata positiva oppure ha trascorso del tempo in un luogo chiuso senza mascherina) – dovrebbe essere ridotta a 3-5 giorni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it