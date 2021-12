Un pensionato è stato travolto mentre attraversava la strada in via Vinci dopo aver fatto la spesa in un market a pochi metri di distanza. L’uomo, immediatamente soccorso dopo l’impatto, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia locale che hanno deviato il traffico nelle strade laterali.

