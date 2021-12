L’obbligo di mascherina all’aperto è in vigore a Cagliari già dal primo dicembre, quando il sindaco Paolo Truzzu ha emesso un’ordinanza che definiva le nuove disposizioni anti-Covid nel capoluogo sardo. Per tutto il mese, quindi, chi transitava nelle vie dello shopping, sul lungomare Poetto e in generale in luoghi affollati, doveva necessariamente indossare i dispositivi di protezione. Poi è arrivato il decreto governativo che a partire dal 25 dicembre ha introdotto l’obbligo all’aperto, senza se e senza ma.

Nonostante ciò, a Cagliari due persone su dieci non indossano la mascherina all’aperto. A confermarlo, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, è stato il test all’angolo tra via Dante e via Cocco Ortu, nei pressi del mercato San Benedetto, preso d’assalto in vista del cenone di Capodanno. Tra i passanti, c’è chi sostiene che “qui”, in via Petrarca, si possa stare senza mascherina.

Situazione diversa, invece, alla fermata del bus. Su cinque persone presenti, tutti indossano i dispositivi di protezione, sebbene ci sia ancora qualcuno con la chirurgica, mentre sui mezzi di trasporto è obbligatoria la Ffp2. Tra le strade meno trafficate, infine, c’è chi toglie la mascherina appena prima di arrivare al portone di casa.

